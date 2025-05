Paura in un liceo a Tivoli, esplode cellulare di uno studente: scuola evacuata

Spread the love

Momenti di panico in un liceo scientifico di Tivoli, dove una batteria di telefono è esplosa in aula durante la prima ora di lezione, intorno alle 8.30 del mattino.

A notare il pericolo è stato uno studente di 17 anni, proprietario dell’iPhone coinvolto, che ha percepito un improvviso surriscaldamento del dispositivo. Il ragazzo, intuendo la gravità della situazione, ha lanciato il cellulare a terra pochi istanti prima che esplodesse, generando una densa nube di fumo che ha rapidamente allarmato i compagni di classe.

Intervento tempestivo e evacuazione dell’edificio

Uno degli studenti si è lanciato per spegnere le fiamme azionando l’estintore. Subito dopo, sono state attivate le procedure di evacuazione: inizialmente sono stati fatti uscire gli studenti e i docenti della zona interessata, poi, su disposizione del dirigente scolastico, l’intero edificio è stato evacuato in modo ordinato e sicuro, grazie al coordinamento di insegnanti e personale ATA. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente, ma sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri per effettuare i necessari accertamenti.

