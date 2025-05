Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Sono 70 gli interventi svolti in provincia di Forlì Cesena: per tutta la notte sei squadre di vigili del fuoco al lavoro, soccorse alcune persone in difficoltà in strutture allagate nei quartieri Ca Ossi, Vecchiazzano e San Martino in Strada. Situazione migliorata, in corso operazioni di prosciugamento con idrovore e motopompe.