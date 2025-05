Vigili del Fuoco, dimostrazioni per 650 bambini. Il cane “J” arriva in teleferica

Spread the love

Un’esercitazione/dimostrazione interforze, per un totale di quasi tre ore di “fuoco” in cui Polizia locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Croce Rossa, Soccorso Alpino, Protezione civile, Croce Azzurra, Ancc e Anvvf si sono impegnati in manovre congiunte, secondo un filone tematico incentrato sulla ricerca della persona scomparsa e sull’attuale fenomeno delle baby gang.

Per l’occasione, è intervenuto anche il personale del nucleo cinofilo del 115, con il cane “J” impegnato nella ricerca di due persone scomparse, di cui la prima individuata subito e la seconda trovata all’interno dello stabile e poi calata a terra con tecniche alpinistiche.

Successivamente il cane, con il conduttore, è stato calato dal terzo piano della palazzina, mediante una teleferica messa in opera sul posto, con il supporto del Soccorso Alpino. “Un momento quasi magico, dove tutti sono rimasti in attesa, con lo sguardo rivolto verso l’alto”, così come è emerso, con l’arrivo a terra di “J” accolto da un forte applauso.

Non meno complessa, e certamente attuale, la manovra che ha richiamato l’attenzione sul fenomeno delle baby gang e ha visto la partecipazione di Carabinieri, Guardia di Finanza, Nucleo Cinofilo, Polizia locale, Croce Rossa e Vigili del fuoco.

L’intento è stato quello di contribuire ad arginare il fenomeno di bullismo-baby gang, attraverso spiegazioni e dimostrazioni di come comportamenti incivili possano determinare situazioni illegali, con risvolti negativi sia per chi subisce che per gli autori di tali gesta.

E, in conclusione di mattinata, non poteva mancare un momento particolare, con l’inno nazionale cantato da tutti i presenti di fronte al Tricolore.

Dal personale del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Conegliano e del Comando di Treviso è stato unanime il plauso e il ringraziamento rivolto ai comandanti delle Forze dell’Ordine e ai presidenti delle varie associazioni presenti, per aver fornito personale disponibile e preparato, indispensabile per l’ottimo risultato ottenuto.

Tra gli ospiti, non sono mancati il sindaco di Conegliano Fabio Chies (il quale ha ricordato l’importanza della collaborazione tra le varie forze presenti), accompagnato dal vicesindaco Claudio Toppan, dall’assessore al Turismo Claudia Brugioni e dal presidente del consiglio comunale Christian Dal Bo’.

