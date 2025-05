Spread the love

Si chiamava Antonio Deserra, era un medico di 68 anni, l’uomo morto nell’incidente avvenuto ieri sera in via Pigliaru, a Orune: la sua auto è caduta in un burrone precipitando per centinaia di metri.

Intervenuto assieme ai vigili del fuoco, il 118 ha potuto solo constatarne la morte. Difficili e lunghe le operazioni di recupero del corpo da parte degli specialisti speleo alpino fluviali dei vigili di Nuoro.

RAINEWS.IT