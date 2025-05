Spread the love

Forti temporali e grandinate in varie zone della regione hanno causato allagamenti e problemi di circolazione. Colpita in particolare la zona del Lecchese. A Civate, allo svincolo Nord della Statale, i vigili del fuoco hanno estratto diverse persone rimaste bloccate in auto. È stata una lunga giornata di interventi per i vigili del fuoco del comando provinciale, con almeno una decina di chiamate di soccorso gestite.

Il maltempo è stato intenso tra le 16 e le 17.30 nella zona di Olginate, Valgreghentino e alcuni comuni della Valle San Martino: caduti 40 millimetri di pioggia in pochi minuti, con una violenta grandinata. In alcuni casi la grandine ha sfiorato i 7 centimetri di altezza. Situazione simile nella zona del Calolziese. Acqua, ma non grandine, anche nel capoluogo.

Nella zona di Blevio, in provincia di Como, i violenti temporali hanno causato uno smottamento. Un massiccio cumulo di fango e detriti è caduto sulla strada prima delle gallerie di Blevio: la provinciale Lariana è stata chiusa e poi riaperta dopo le 22 a senso unico alternato. Problemi e disagi anche in città.

Maltempo, temporali e grandinate nel Comasco e Lecchese. Frana a Blevio: riapre SS Lariana