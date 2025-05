Tragedia in A4, furgone si schianta contro un camion e rimane incastrato: conducente muore tra le lamiere

Spread the love

L’impatto mortale al chilometro 417 della carreggiata in direzione Trieste dove sono accorsi vigili del fuoco, sanitari del Suem 118 e polizia stradale, oltre agli addetti stradali della concessionaria autostradale, Autostrade Alto Adriatico. Nonostante i soccorsi, per l’uomo al volante del mezzo più piccolo però non c’è stato nulla da fare. La vittima è Emilio Gambon, originario di Montagnana, ma residente ad Abano Terme, nel Padovano.

Il furgone si è scontrato violentemente con il semirimorchio del camion, che aveva rallentato in una zona dove vi erano code a tratti, ed è rimasto letteralmente incastrato sotto il mezzo pesante. Un impatto che non ha lasciato scampo al conducente, unico a bordo. La vittima è rimasta incastrata tra le lamiere contorte del mezzo e i pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per liberarlo.

Quando è stato fidato ai sanitari, però, era già morto e i medici hanno solo potuto constatare il decesso sul posto. Vista la gravità dell’impatto, era stato mobilitato anche l’elisoccorso che però è tornato indietro vuoto. Drammatiche le immagini dell’incidente che si sono presentate davanti ai soccorritori. Il furgone era completamente accartocciato nella parte anteriore e incastrato sotto il camion. Per rimuovere i mezzi incastrati i vigili del fuoco hanno dovuto usare anche un’Autogrù.fanpage.it