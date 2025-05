VIDEO – Furgoncino è finito sotto un camion che lo precedeva – una vittima

Spread the love

A3 NEWS Veneto 21/05/2025 – MEOLO – Tragedia lungo la A4 a Meolo- Roncade in direzione Trieste. Un furgoncino è finito sotto un camion che lo precedeva. La vittima è il padovano Emilio Gambon residente ad Abano Terme L'impatto violentissimo. Il furgoncino che è finito sotto il camion. Le lamiere contorte ed un'altra vittima della strada. Il gravissimo incidente è avvenuto sull'autostrada A4 nel tratto a tre corsie tra Bivio A4/A57 e Meolo Roncade in direzione Trieste. Sul posto i vigili del fuoco , che hanno lavorato a lungo per riuscire a liberare la vittima rimasta incastrata nel posto di guida. Nulla da fare per il conducente del furgone, un 80 enne originario di Montagnana ma residente da anni ad Abano Terme. Da una prima ricostruzione nel tratto c'erano rallentamenti, segnalati a piú riprese dalla Concessionaria autostradale con i pannelli a messaggio variabile. Ad un tratto il furgone, per motivi da accertare, ha urtato a forte velocità l'autoarticolato che lo procedeva nella coda a tratti. In un attimo di è consumata la tragedia. Nulla hanno potuto fare i sanitari del Suem 118 arrivati con ambulanze, automedica e l'elisoccorso. L'uomo è morto sul colpo. Le squadre dei vigili del fuoco che accorse da Mestre e Treviso con l'autogrù hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti ed estratto l'autista del furgone. Il lavoro dei soccorsi ed il silenzio degli operatori di fronte all'ennesima vittima della strada. Il tratto non è stato chiuso, ma il traffico è stato fatto deviare su una corsia. Inevitabili comunque le code. Sul posto la polizia stradale e il personale ausiliario di Autostrade Alto Adriatico. (Servizio di Daniela Sitzia) – Segui Antenna Tre anche sul digitale terrestre!

