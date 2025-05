VIDEO – Vasto incendio in un impianto di carburante nello Stato di Nuovo Leon

Spread the love

Una massiccia esplosione, seguita da un vasto incendio, è scoppiata in un impianto di lavorazione del gasolio nel Messico settentrionale, secondo le autorità locali. Almeno una persona è rimasta ferita.

L’incendio è stato inizialmente segnalato mercoledì pomeriggio presso l’azienda Marvic di Cadereyta, Nuevo León. L’impianto, situato a circa 40 chilometri a est di Monterrey, è specializzato nella distillazione di gasolio.

I filmati pubblicati sui social media hanno mostrato una massiccia esplosione e una palla di fuoco, seguite da fiamme e denso fumo nero che si levava dalla struttura. Erano visibili diverse esplosioni, mentre grandi contenitori di carburante prendevano fuoco.

Una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale per cure mediche. Altre undici persone sono state evacuate dal luogo dell’incidente per precauzione.

Secondo la Protezione civile di Nuevo Leon, l’incendio ha consumato almeno 13 container, ciascuno con una capacità superiore a 10.000 litri.

Inizialmente, le autorità sono intervenute in seguito alla segnalazione di un incendio commerciale, ma l’incidente si è aggravato a causa dei materiali infiammabili coinvolti. Vigili del fuoco di diverse agenzie hanno coordinato gli sforzi per contenere l’incendio e sono state inviate ulteriori autocisterne e unità di pompaggio per garantire l’approvvigionamento idrico.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, le operazioni antincendio sono ancora in corso e le autorità non hanno ancora confermato l’entità dei danni o la causa dell’incendio.

Ai residenti della zona è stato consigliato di dare la precedenza ai veicoli di emergenza ed evitare la zona.