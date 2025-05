AreneDiRoma2025 – Cinema sotto le stelle Eur (3 Giugno – 4 Settembre)

Spread the love

Torna Sundance Cinema Open Air, l’arena cinematografica all’aperto nel cuore dell’Eur. Per l’edizione 2025 arriva “Schermi di piombo”, una rassegna interamente dedicata al racconto cinematografico degli anni di piombo: un periodo storico cruciale per l’Italia, tra terrorismo, mafia, potere e rivoluzione. Ogni serata sarà accompagnata da ospiti d’eccezione e dal contributo della giornalista Angela Camuso, che introdurrà e commenterà le opere in programma. La rassegna, che ha il patrocinio del comune di Roma, vuole quindi essere un viaggio attraverso i grandi film italiani che hanno affrontato, raccontato e interpretato quel tempo. Ingresso gratuito con accredito online. Inizio proiezione ore 20:00. Per contatti c’è la pagina Facebook.

L’arena si trova in Viale di val Fiorita 3 00144 Roma

Ecco la programmazione:

GIUGNO

3 Giugno, ore 20:00: 12 Dicembre, di Giovanni Bonfanti e Pier Paolo Pasolini. Ospiti: Titti Di Salvo, Enrico Gasbarra, Massimiliano Smeriglio, Ninetto Davoli

10 Giugno, ore 20:00: Romanzo criminale, di Michele Placido. Ospite: Emiliano Coltorti

17 Giugno, ore 20:00: Hammamet, di Gianni Amelio. Ospiti: Stefania Craxi, Alessandra Mussolini

24 Giugno, ore 20:00: Giovanni Falcone, di Giuseppe Ferrara. Ospiti: Maurizio Gasparri, Gianluigi Paragone

LUGLIO

1 Luglio, ore 20:00: Il traditore, di Marco Bellocchio. Ospiti: Lirio Abbate, Nino Di Matteo

8 Luglio, ore 20:00: Il divo, di Paolo Sorrentino. Ospiti: Enrica Bonaccorti, Marco Travaglio

16 Luglio, ore 20:00: Piazza delle cinque lune, di Renzo Martinelli. Ospiti: Antonio Padellaro, Luca Telese

22 Luglio, ore 20:00: Quando c’era Berlinguer, di Walter Veltroni. Ospiti: Bianca Berlinguer, Miguel Gotor

