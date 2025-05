Due auto si scontrano con un’autocisterna, un morto e tre feriti tra Canosa di Puglia e Barletta

Spread the love

Ieri – lungo la strada statale 93, che collega Barletta a Canosa di Puglia. Un grave incidente ha provocato la morte di una persona e il ferimento grave di altre tre.

Stando alle prime ricostruzioni, lo scontro ha coinvolto tre mezzi: due automobili e un’autocisterna. L’impatto è stato estremamente violento: una delle persone coinvolte sarebbe stata sbalzata fuori dall’abitacolo a causa dell’urto. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per la vittima non c’è stato nulla da fare.

I tre feriti, tutti in gravi condizioni, sono stati stabilizzati sul luogo dell’incidente e successivamente trasportati d’urgenza in ospedale con il codice rosso.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, tuttora in fase di accertamento. L’incidente ha causato lunghe code e rallentamenti lungo l’arteria stradale, rimasta parzialmente bloccata per diverse ore. Le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli incidentati si sono protratte per tutta la mattinata.

