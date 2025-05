Due bambini di uno e quattro anni trovati soli nel degrado a Torino, intervengono carabinieri e vigili del fuoco

Spread the love

Questa mattina a Torino, nel quartiere Parella, due bambini di uno e quattro anni sono stati soccorsi dopo essere stati trovati soli all’interno di un appartamento in condizioni di disagio. Le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari hanno agito tempestivamente in seguito a una segnalazione che ha destato preoccupazione per la sicurezza dei minori.

L’episodio si è svolto in via Valentino Carrera, dove i carabinieri del nucleo radiomobile di Torino sono arrivati dopo una chiamata che segnalava la presenza di due bambini soli, in evidente stato di agitazione, in un’abitazione. Giunti sul posto, gli agenti hanno bussato ripetutamente ma non hanno ottenuto risposte dall’interno. Per garantire l’accesso e verificare la situazione, i carabinieri hanno quindi chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno aperto la porta dell’appartamento, trovando i minori da soli, in mezzo a immondizia e segni evidenti di degrado.

I due bambini sono stati immediatamente assistiti dai sanitari del 118 giunti con i soccorritori. Sono stati trasportati all’ospedale Regina Margherita per una valutazione approfondita delle loro condizioni fisiche. L’intervento ha coinvolto anche un assistente sociale del Comune, chiamato a fornire supporto e avviare le procedure necessarie. Le condizioni ambientali in cui sono stati rinvenuti i bambini hanno suggerito una situazione di abbandono o trascuratezza.

Attualmente le ricerche per rintracciare i genitori dei bambini sono ancora in corso. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze che hanno portato i minori a rimanere soli in casa. L’intervento tempestivo dei carabinieri e degli altri soccorritori ha evitato possibili conseguenze più gravi. L’attenzione è ora rivolta alla tutela immediata dei bambini e alle verifiche sulle condizioni delle loro famiglie.

