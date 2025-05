Esplosione e incendio in un laboratorio di calzature a Porto Sant’Elpidio – Due le persone trasportate al pronto soccorso

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

SANT’ELPIDIO A MARE (FM) – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in via Cristoforo Colombo per l’incendio di un laboratorio di pelletteria. Sul posto la squadra VVF di Fermo con due autobotti e autoscala, con il supporto di un’ulteriore autobotte da Civitanova Marche, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area coinvolta. Due le persone presenti all’interno al momento dell’evento trasportate al pronto soccorso dal personale del 118.