Paura a Isola Capo Rizzuto, a fuoco un’abitazione: i vigili evitano il peggio

Questa mattina, intorno alle 4, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone è intervenuta per domare un incendio divampato in un’abitazione in località Capo Bianco, nel comune di Isola di Capo Rizzuto.

Due mezzi dei vigili del fuoco sono giunti sul posto e hanno lavorato per evitare che le fiamme si propagassero agli appartamenti adiacenti. Fortunatamente, al momento dell’incendio, l’abitazione era vuota e non si registrano feriti.

Sul luogo dell’intervento sono giunti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e ricostruire le cause dell’incendio.

