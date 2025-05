Ponte sullo stretto, la norma sull’antimafia bloccata da Mattarella e il botta e risposta tra il Colle e Matteo Salvini

Spread the love

OTTOPAGINE – Il nodo del decreto. Il Colle chiede lo stralcio, il Governo obbedisce. Il Quirinale ha chiesto la rimozione di una norma inserita nel decreto Infrastrutture che avrebbe introdotto una procedura speciale per i controlli antimafia nei lavori del Ponte sullo Stretto. L’intervento era stato voluto dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e dal titolare del Viminale Matteo Piantedosi. Tuttavia, secondo la Presidenza della Repubblica, la normativa vigente già assicura controlli stringenti per opere strategiche come quella del Ponte di Messina. Inoltre, la procedura proposta risultava meno severa rispetto alle regole ordinarie e prevedeva deroghe non consentite per legge

OPEN.ON LINE – Il Ponte sullo Stretto di Messina ha finito per dividere ancora prima che partano i cantieri: da una parte il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, dall’altra Sergio Mattarella. A tre giorni dal via libera in Consiglio dei ministri (Cdm) del decreto infrastrutture, che riguarda una serie di interventi chiave su opere pubbliche, mobilità e grandi cantieri, tra cui il Ponte sullo Stretto di Messina, ecco la prima doccia fredda per Salvini e il suo ponte. E a “bagnarlo” è stato lo stesso presidente della Repubblica. Mattarella ha modificato una parte del testo, cancellando una norma che avrebbe accentrato tutti i controlli antimafia sotto il ministero dell’Interno.

La norma era stata presentata dallo stesso Salvini e dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi lo scorso 20 maggio, nella conferenza stampa che si è tenuta dopo il Cdm. L’Esecutivo e il Mit avevano deciso di centralizzare il protocollo antimafia relativo al Ponte sullo Stretto. In particolare – come anticipato da La Repubblica – l’articolo assegnava la competenza sui controlli antimafia per il Ponte a una struttura centralizzata presso il Viminale, diretta dal prefetto Paolo Canaparo