Roma si Trasforma: Aperto il Parco d’Affaccio di Ostia Antica

MATTEO MARTINELLI

Il 17 maggio 2025 segna un momento significativo nel panorama dei progetti di verde urbano di Roma Capitale, con l’inaugurazione del terzo dei cinque parchi d’affaccio sul Tevere, finanziati con 7,3 milioni di euro di fondi giubilari. Il Parco d’Affaccio di Ostia Antica rappresenta un connubio perfetto tra natura e storia, offrendo ai visitatori un’esperienza unica in cui il fiume Tevere si intreccia con il ricco passato del territorio.

Con un investimento di oltre 1,5 milioni di euro, il progetto ha trasformato un’area di 1,5 ettari in un parco naturalistico accessibile e ricco di biodiversità. Situato a ridosso del Sito Archeologico di Ostia Antica, il parco è facilmente raggiungibile grazie a un pontile riqualificato che permette l’attracco dei battelli, offrendo un nuovo modo di esplorare la città. Gli amanti della natura potranno godere di un percorso ciclopedonale di oltre 700 metri, adornato da punti panoramici.

Il parco è stato progettato per integrarsi armoniosamente con l’ambiente fluviale, grazie a un’attenta riqualificazione della vegetazione che privilegia specie autoctone come felci, canneti e boschi igrofili. Durante l’inaugurazione, il Sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato l’importanza di questo progetto come simbolo di una nuova era nel rapporto tra Roma e il suo fiume.

L’Assessora Sabrina Alfonsi ha evidenziato il ruolo del parco come punto di connessione tra Roma e Ostia, invitando associazioni e cittadini a partecipare alla gestione condivisa del luogo per promuovere educazione ambientale e benessere. L’apertura del parco segna un passo avanti verso una città più inclusiva e sostenibile, dove il pubblico è invitato a scoprire e vivere nuovi spazi verdi.

All’evento hanno partecipato diverse personalità istituzionali, tra cui il Presidente del Municipio X Mario Falconi e l’Assessore regionale Fabrizio Ghera, sottolineando l’importanza di questa iniziativa per il futuro della città.