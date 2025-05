VIDEO – Centinaia di lavoratori intrappolati sottoterra dopo l’incidente al pozzo in una miniera d’oro sudafricana

Spread the love

È in corso un’importante operazione di salvataggio per salvare 289 minatori intrappolati sottoterra in una miniera d’oro sudafricana .

I soccorritori stanno attualmente cercando di fornire cibo ai lavoratori intrappolati nella miniera d’oro di Kloof, profonda tre chilometri , vicino a Johannesburg. Un sindacato dei minatori afferma che i lavoratori sono senza cibo.

“Possiamo confermare che si è verificato un incidente nel pozzo Kloof 7 e siamo impegnati a mettere in sicurezza il pozzo e a effettuare le procedure di esame, dopodiché solleveremo i dipendenti in superficie”, ha affermato la società mineraria Sibanye Stillwater.

Secondo quanto affermato dalla società, un’indagine preliminare ha evidenziato che la porta di un cassone dell’avvolgitore di rocce del sottopozzo si è aperta nel punto di carico, causando alcuni danni al pozzo minerario.