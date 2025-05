VIDEO – Spaventosa tromba d’aria nel Trevigiano, le raffiche di vento e i tetti scoperchiati

Spread the love

Downburst nel Trevigiano e trombe d’aria con forte raffiche di vento anche nel Vicentino. Nel video, i danni a Onigo, che hanno colpito in modo particolare il cimitero e la casa degli alpini, col tetto scoperchiato. Numerosi gli alberi sradicati. In una seconda clip, il passaggio del tornado a Bagolino, sempre in provincia di Treviso. I contributi sono stati pubblicati da Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa.

