Cinema e Sviluppo territoriale: dal grande e piccolo schermo al cuore dell’Italia – Un Convegno ed un percorso è iniziato con SB Vision

Spread the love

VALENTINA TACCHI

Il Faro in Rete – Si è svolto il 20 Febbraio, presso la Sala della Protomoteca del Campidoglio, un Convegno promosso dall’Associazione SB Vision di Adriano Squillante ed Enzo Bossio su “Cinema e Sviluppo territoriale: dal grande e piccolo schermo al cuore dell’Italia”.

Dal recente International Fest Roma Film Corto ad una Conferenza nel cuore della Capitale dove è rimasto incisivo il tema della crescita economica del Cinema che possa attrarre investimenti, creare posti di lavoro e promuovere l’offerta culturale. Importante è sicuramente anche quello di creare Co-produzioni Internazionali ed incrementare il Made in Italy nel mondo.

Si è parlato poi della formazione che ha un ruolo strategico ma ancora non sufficientemente valorizzata. “E’ iniziato un dibattito per approfondire il legame tra produzione audiovisiva e sviluppo territoriale – ha sottolineato Adriano Squillante – e soprattutto un confronto tra film commission, istituzioni e professionisti del settore, come produttori, attori, registi e l’APIC. Un dibattito attivo anche tra i relatori ed il pubblico.