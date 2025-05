Consapevolezze nuove e antiche attraversol’evoluzione: il procastinare

Spread the love

EDGARDA BRIGLIADORI

Ogni attimo della nostra vita è pieno di vita. Tanto vale vivere in diretta, LIVE, non in differita. Sto parlando delle tante volte in cui ci capita di rimandare, spostare decisioni, scelte, cambiamenti a domani, che poi non è domani è un domani, una data imprecisata, a volte domai.

La procrastinazione è una risposta comportamentale, conosciuta anche come la ladra del tempo, una modalità di agire con ragioni alla base, diverse tra loro. Dalla paura dell’insuccesso alla tendenza ad evitare di prendersi un impegno, al timore delle responsabilità o dei giudizi di altri ma si può generare anche dal perfezionismo, dalla gestione personale dello stress per attività che non richiamano il nostro interesse e si mettono in secondo piano o per obiettivi che non si ritengono realistici/raggiungibili.

Procrastinare può diventare un nemico molto insidioso che si inserisce nelle vite di molti, è quel “lo faccio domani” che ci fa perdere opportunità oggi. Solo pigrizia o c’è qualcosa di più profondo in gioco? L’ambiente, il nostro stile di vita, incidono profondamente, siamo circondati da distrazioni, dubbi e confusione generale. Smartphone con varie applicazioni che ci richiedono una presenza, una risposta costante, continua, con input dal sapore “urgente-importante“che spesso portano come risposta ad aumentare il burnout.

Se si tende a procrastinare frequentemente, rimandiamo ciò che è davvero importante, l’atteggiamento diventa un’abitudine e questa diventa la nostra vita, molto spesso lontana da quella che sogniamo da sempre. Il nodo cruciale è proprio questo. Per affrontare il cambiamento necessario, occorrono autodisciplina, tempo e dedizione. A fronte del necessario “WHY?” che ci motiva dall’interno.

Uscire dal loop negativo fatto di insoddisfazione e infelicità in cui ci sentiamo bloccati, dai nostri stessi pensieri, si può. Riprendiamo il contatto con noi stessi, con la nostra identità, ascoltiamo il nostro corpo e I nostri comportamenti e cerchiamo di scoprire le emozioni alla base, I nostri sentimenti, I pensieri generati da convinzioni. Se il nostro modo di pensare si basa su convinzioni irrazionali, può paralizzarci nell’agire. Rendiamo più consapevoli i pensieri in tempo reale, tutti possediamo questa capacità magica di ridefinirli e uscire dall’autosabotaggio. “Stupita, stolta, stonata, strana, stupenda. La vita“. (Fabrizio Caramagna)

Edgarda Brigliadori – Naturopata- Consulente di BellEssere- Esperta di Nutrizione Integrata-Coach del Cambiamento

Area Director BNI Region Roma Sud -Ovest- Esperta di Referral Marketing e Networker