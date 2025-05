Spread the love

Verranno impiegati per attività di prevenzione e vigilanza ambientale: quanti sono i piloti abilitati

Sassari Gli occhi elettronici dei droni da quest’anno saranno utilizzati per combattere la piaga degli incendi in Sardegna. Saranno in tutto 103, di cui 85 a disposizione del Corpo Forestale e 18 della direzione della Protezione Civile.

È una delle novità più rilevanti della campagna antincendio della Regione e coordinata dall’assessorato all’Ambiente. I droni non avranno compiti di spegnimento che, per questioni di sicurezza, saranno ancora demandati ai mezzi terrestri e alla flotta aerea, ma saranno impiegati per attività di vigilanza e prevenzione. In particolare forniranno un fondamentale supporto nel controllo aereo del territorio.

Potranno essere utilizzati anche per effettuare indagini investigative e contribuire quindi ad accertare le cause, le dinamiche e anche gli eventuali responsabili dei roghi. Non meno importante anche l’attività prevista di mappatura post-evento che sarà utile per acquisire in tempo reale i dati sugli incendi e per l’applicazione dei vincoli previsti per le aree percorse dal fuoco dalla legge n. 353 del 2000.

https://www.lanuovasardegna.it/regione/2025/05/23/news/lotta-agli-incendi-103-droni-in-campo-nell-isola-1.100710932