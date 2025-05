Magenta: suonano le ultime sirene per il Vigile del Fuoco Fabio di Fulco, commozione in basilica

Spread the love

na folla commossa ha riempito la basilica di San Martino a Magenta per rendere l’ultimo saluto a Fabio di Fulco, il 54enne vigile del fuoco volontario del distaccamento di via Zara che ha perso la vita in un incidente stradale a Boffalora sopra Ticino. Dopo la cerimonia il toccante suono delle sirene dei mezzi spiegati sul sagrato della basilica. Un omaggio all’amico volontario che ha condiviso momenti importanti di gioia e dolori, con i colleghi di sempre, durante la sua attività di vigile del fuoco.

Fabio era un uomo dal cuore grande, pronto ad aiutare chiunque avesse bisogno. Una persona che dedicava il suo tempo al volontariato in un settore irto di difficoltà dove è fondamentale essere sempre preparati. A salutarlo anche gli amici delle associazioni che spesso i vigili del fuoco incontrano durante i loro interventi, Croce Bianca, Protezione Civile e tutte le persone che lo hanno conosciuto e hanno avuto modo di apprezzarlo.

