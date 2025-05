Perdono il controllo dell’auto e si schiantano contro una saracinesca: morti due giovani nel Palermitano

Spread the love

Tragedia sulle strada della Sicilia. Due giovani sono morti in un incidente stradale mentre viaggiavano a Partinico sulla strada statale 186. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, erano a bordo di una Fiat Grande Punto quando il ragazzo che si trovava al volante avrebbe perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro la saracinesca di un’edificio.

Subito sono scattati i soccorsi: sul posto in poco tempo sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno liberato le vittime dalle lamiere. Purtroppo però nulla sono serviti i tentativi per salvare loro la vita: sono morti poco dopo l’arrivo in ospedale con la massima urgenza.

FANPAGE.IT