Incendio di un’autorimessa con all’interno moto biciclette ed utensili di vario genere

VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO

MONTEPRANDONE (AP) – Poco dopo le 6,45 di questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto con personale di rinforzo giunto dalla Centrale di Ascoli sono intervenuti in via XX Settembre nella frazione dì Centobuchi per l’incendio che ha interessato un autorimessa con all’interno moto biciclette ed utensili di vario genere. Spente le fiamme, anche con l’ausilio di liquido schiumogeno, si è provveduto alla verifica statica e veniva decretata la non fruibilità dell’intera palazzina fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ed igenicità. Al termine venivano recuperati dagli operatori VF sul posto beni di prima necessità per le persone evacuate. Tre uomini residenti facevano ricorso alle cure dei sanitari e trasportati all’ospedale rivierasco per accertamenti.