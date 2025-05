Incidente stradale frontale tra 2 auto – 6 feriti di cui 3 in serie condizioni. – Ricerca di persona: individuato il corpo della persona scomparsa

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ieri sera alle 22.20 circa a Albavilla via Prealpi intervento di soccorso tecnico urgente per incidente stradale frontale tra 2 auto con

6 feriti di cui 3 in serie condizioni.

1 ragazza sbalzata all’esterno del veicolo cod. rosso elitrasportata a Varese.

In posto squadre VVF da Erba e dalla sede centrale

Personale VF collaborava con il personale 118 intervenuto con 4 ambulanze 2 automediche e elisoccorso mettendo successivamente in sicurezza le vetture e la strada interdetta al transito durante le operazioni

—————————————

Le unità cinofile hanno individuato il corpo senza vita dell’uomo oggetto di ricerca persona da ieri sera. Sono in corso le operazioni di recupero in un canalone nel comune di Caglio

In posto squadre VF da Canzo con mezzi fuoristrada, da Como con UCL (Unità Comando Locale) e personale TAS (topografia applicata al soccorso) Unità Cinofile da Monza e Pavia squadra Imsi catcher dalla Direzione Regionale VVF Lombadia e squadra SAPR (droni).

Sono altresi impegnati i Carabinieri di Asso e una squadra di volontari del Soccorso alpino da Canzo.

Coordinatori i Vigili del Fuoco