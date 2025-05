Roma Bar Show 2025: 26-27 maggio Eur Palazzo dei Congressi

Spread the love

Grandi novità per il Roma Bar Show, l’evento internazionale che ha conquistato l’industria del beverage e della mixology torna protagonista e presenta la quinta edizione nelle sale dello Palazzo dei Congressi dell’Eur, nei giorni del 26 e 27 maggio confermando Roma come una delle città più importanti al mondo per l’industria del beverage e dell’ospitalità.

Sostenuto da Fiere di Parma con il Patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale sempre seguito con passione dall’Assessore Alessandro Onorato, la manifestazione assume ormai un carattere internazionale.

Nel 2024 è stato stimato un valore di circa 1.800 miliardi di euro, con previsioni di crescita del 6% fino al 2028, momento in cui potrebbe superare i 2.400 miliardi di euro.

“La nostra strategia è chiara – afferma Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma – confermare la nostra leadership nel food e replicarla anche nel beverage, completando così il più grande hub fieristico integrato a livello internazionale che comprende Cibus, TuttoFood e la partnership con Anuga. Con il Roma Bar Show rafforziamo il nostro presidio nella spirit industry, settore che vede l’Italia protagonista, ampliando l’ecosistema del Made in Italy. Non ci limitiamo a organizzare fiere, ma creiamo piattaforme permanenti dove innovazione, qualità e networking si fondono per valorizzare il pairing tra cibo e mixology, intercettando le tendenze globali che caratterizzeranno il mercato on trade e off trade.»

In una visione sempre più dinamica e di respiro internazionale parte il primo Buyers Program internazionale, un programma strategico nato per facilitare quelle connessioni di valore con importatori, distributori e decision-maker del settore on-trade provenienti da tutto il mondo, aprendo le porte a nuove partnership e accordi commerciali di successo.

