Roma, torna la notte bianca dell’Eur 2025: ecco quando, date e ospiti. Ci sarà Noemi

La notte bianca dell’Eur, a Roma, sta per tornare. Tre serate dove arte, musica, sport, ma anche buon cibo saranno protagonisti e avranno come sfondo uno dei quartieri della Capitale. Le strade si illumineranno a festa e l’obiettivo sarà solamente uno: riscoprire la bellezza del territorio. Tra stand, palcoscenici. E grandissimi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo, che scenderanno in piazza e abbracceranno la ‘loro’ gente.

Notte bianca dell’Eur 2025 dal 20 al 22 giugno 2025

L’evento, promosso dal Municipio IX, fa parte della Summer Edition. E l’estate a Roma partirà proprio dall’Eur con attività e spettacoli che prenderanno il via il 20 giugno e terranno compagnia fino al 22. Un weekend lungo dove arte, cultura, musica e comunità si fonderanno per formare un mix perfetto.

