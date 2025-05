Una serata di festa al Municipio IX: musica e aperitivo nel cuore dell’EUR

Spread the love

Giovedì 29 maggio, a partire dalle ore 20, il Municipio IX Roma EUR accoglierà i cittadini nel giardino della sua sede in Viale Ignazio Silone 100 per una serata all’insegna della convivialità, della musica e della partecipazione.

L’iniziativa è pensata per offrire alla comunità un momento di incontro e condivisione negli spazi pubblici, trasformati per l’occasione in un luogo di festa aperto a tutti. A rendere l’atmosfera ancora più speciale ci saranno un aperitivo per tutti i presenti, il coinvolgente Piano Man Show di Vincenzo Bruno, e a seguire un DJ Set che accompagnerà la serata fino a tardi.

L’evento è gratuito e aperto a tutti i cittadini del territorio, con l’obiettivo di promuovere lo spirito di comunità e valorizzare gli spazi del Municipio come punto di riferimento per la vita sociale e culturale del quartiere.

