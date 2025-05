Dopo Cannes, Nizza presa di mira dal sabotaggio elettrico -attentato incndiario

Spread the love

Nizza (AFP) – Il giorno dopo il sabotaggio di due impianti elettrici, che ha causato un blackout di massa nei pressi di Cannes durante il festival, sabato sera un attentato incendiario ha preso di mira un trasformatore elettrico a Nizza, colpendo 45.000 abitazioni.

È stata aperta un’inchiesta per “incendio doloso organizzato” affidata alla polizia giudiziaria, ha dichiarato in una nota il procuratore di Nizza, Damien Martinelli.

“Sono in corso accertamenti e accertamenti tecnici, in particolare per chiarire l’entità dei danni e le modalità con cui è stato commesso il fatto”, ha aggiunto.

Da parte sua, il ministro dell’Interno Bruno Retailleau ha inviato un telegramma ai prefetti chiedendo loro “di adottare tutte le misure necessarie per rafforzare, in collaborazione con gli operatori interessati, la sicurezza dei principali siti e infrastrutture della rete elettrica”.

Non è stato ancora formalmente stabilito alcun collegamento tra questi vari incidenti.

A Nizza, intorno alle 2 di notte, è scoppiato un incendio in una sottostazione elettrica situata nel quartiere di Moulins, una zona colpita dal narcotraffico nella parte occidentale della città.

Secondo una fonte della polizia, sono state scoperte “tracce di pneumatici” e una fonte vicina al caso ha menzionato “una porta rotta” per la sala trasformatori.

Circa 45.000 abitazioni sono rimaste temporaneamente senza elettricità a Nizza e nelle vicine città di Saint-Laurent-du-Var e Cagnes-sur-Mer, ha detto Enedis all’AFP. Alle 6 del mattino la corrente elettrica era stata ripristinata.

La rete tranviaria di Nizza è stata brevemente colpita, con un ritardo nella ripresa del servizio fino alle prime ore del mattino, e l’aeroporto, rimasto senza elettricità per un po’ di tempo, “è stato rapidamente ripristinato”, ha dichiarato all’AFP il vicesindaco Gaël Nofri.

L’incendio è avvenuto all’indomani di un danneggiamento deliberato di due impianti elettrici, una sottostazione ad alta tensione incendiata nel Varo e un traliccio segato nelle Alpi Marittime, che ha provocato una massiccia interruzione di corrente nella regione, colpendo 160.000 abitazioni, in particolare a Cannes, nel bel mezzo del festival del cinema, che era stato protetto grazie al suo sistema di alimentazione autonomo.

