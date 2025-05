Il soccorso inclusivo e le persone Sorde: incontro tra Vigili del fuoco di Pordenone e ENS (Ente Nazionale Sordi)

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il 24 maggio 2025, i Vigili del fuoco del comando di Pordenone hanno incontrato le persone Sorde della provincia, che afferiscono alla sezione locale di ENS (Ente Nazionale Sordi), per discutere assieme in merito alle possibili criticità comuni nella gestione del soccorso.

Da una parte i Vigili del fuoco hanno rappresentato le loro criticità nel mettersi in relazione con le persone Sorde negli scenari operativi, dall’altra le persone stesse lì hanno interrogati sui comportamenti da tenere durante un’emergenza. Ne è nata un’interessante e partecipata discussione su questi temi che ha condotto, alla fine, a definire l’approccio con una persona Sorda e i segni della LIS (Lingua dei Segni Italiana) più idonei da utilizzare nei possibili scenari di soccorso.

L’incontro è stato accompagnato per tutto il tempo da un’interprete LIS

L’iniziativa, segue altre organizzate dal comando di Pordenone, sempre particolarmente attento su queste tematiche.