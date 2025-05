Tempo di Pace: un evento musicale e sociale – Salotto Tevere il 4 luglio a Roma contro la violenza

Spread the love

“Tempo di Pace” è un evento musicale, artistico e sociale che si svolgerà presso il “Salotto Tevere” , all’interno della manifestazione Lungo il Tevere Roma, il 4 luglio 2025. L’iniziativa celebra la pace attraverso musica, danza, comicità e contenuti visuali, coinvolgendo artisti di fama nazionale e internazionale. L’ingresso sarà gratuito.

Protagonista del progetto è Sara Gio, cantante e autrice romana con una voce intensa e profonda, che ha costruito la sua identità artistica tra formazione lirica e collaborazioni con figure di rilievo della musica italiana. Attualmente Sara è impegnata nella creazione e diffusione di contenuti social di qualità, attraverso un format musicale che promuove la cultura musicale sui suoi canali, alternando cover, performance dal vivo e contenuti narrativi.

“Tempo di Pace” nasce dal bisogno di reagire a un mondo che, nonostante l’evoluzione tecnologica, continua a rispondere ai conflitti con la violenza.

Lo spettacolo affronta l’escalation della violenza, raccontandola in tre atti attraverso l’arte nelle sue varie forme: musica, danza, poesia, parole, comicità intelligente e immagini.

Dalla violenza domestica, lavorativa e invisibile, passando per violenza economica e discriminazioni sociali, fino ad arrivare alla violenza tra i popoli, rappresentata dalle guerre. Sul palco: Sara Gio, voce protagonista, Marco Passiglia, attore comico, una band dal vivo con Ospiti speciali! Sarà possibile nel corso di questo “Salotto Tevere”, al centro dell’Estate romana, poter prenotare anche uno spazio come Partner o Sponsor. Interverrà un folto pubblico ed il suo coinvolgimento aggiunge forza istituzionale e una rete autorevole di relazioni nel mondo della comunicazione, dell’imprenditoria e dell’informazione. Il Faro sarà presente per illuminare la manifestazione!

Per info. Marta Coco – martacoco.mc@gmail.com – tel. 346 2442792