Urbino, i Vigili del Fuoco partecipano a “We Care: una giornata contro la sedentarietà”.

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

Lo scorso 24 maggio si è svolta la manifestazione “We Care: una giornata contro la sedentarietà”, organizzata dall’Università di Urbino con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti universitari e la cittadinanza tutta sull’importanza dell’attività fisica per la salute e il benessere.

L’evento – che rientra negli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile ed è stato sostenuto anche dal comune di Urbino – era aperto a tutti e si è articolato in interventi didattici in aula e in streaming, screening medici, valutazioni cliniche e funzionali e soprattutto attività motorie e sportive all’aperto, dove tra i protagonisti vi era anche il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che ha partecipato con una delegazione formata da alcuni atleti e tecnici del G.S. VV.F. Fiamme Rosse – discipline scherma e lotta – e da istruttori ginnici dell’Ufficio Formazione Motoria Professionale.

A partire dalle ore 8.00 presso lo Stadio Comunale “Montefeltro” di Urbino, tanti giovani studenti universitari si sono cimentati in lezioni di base delle due discipline sportive sopra citate e in un circuito di abilità professionali – trasporti, scavalcamenti, ecc. – strettamente correlate dell’attività di soccorso del Vigile del Fuoco.

L’iniziativa – riuscendo nell’intento di promuovere un sano stile di vita, nell’ambito del quale la pratica dell’attività fisica e sportiva riveste un ruolo sempre più importante – ha contribuito a far conoscere agli intervenuti l’attività motoria e sportiva svolta dai Vigili del Fuoco, con gli istruttori dell’Ufficio Formazione Motoria Professionale che hanno saputo coinvolgere i partecipanti, riscuotendo grande successo; e con atleti e tecnici delle Fiamme Rosse che hanno fatto conoscere da vicino l’attività agonistica di alto livello, mettendo a disposizione degli iscritti la loro competenza ed esperienza. L’impegno e la professionalità di tutti i Vigili del Fuoco coinvolti nell’evento, è stata particolarmente apprezzata, suscitando unanimi consensi da tutti i partecipanti.

Un ringraziamento per l’invito al Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’Università di Urbino ed in particolare al Prof. Fabrizio Perroni, promotore e coordinatore del riuscitissimo evento.