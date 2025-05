Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Con l’incontro presso il reparto volo di Alghero sì è conclusa la visita del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in Sardegna. Accompagnato dal Direttore regionale vvf e dai Comandanti provinciali vvf della regione, il Capo del Corpo ha incontrato dapprima i reparti del Comando di Cagliari e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, presenziando poi alla firma dell’accordo fra la Direzione regionale VVF per la Sardegna, l’Agenzia del Demanio e il Comune di Cagliari per l’acquisto della sede centrale VF del capoluogo sardo.

La visita alla caserma si è conclusa con l’intitolazione dell’aula magna al vigile del fuoco Cristoforo Fontemaggi, medaglia d’argento al valor civile, deceduto nel 1943 durante gli eventi bellici della seconda guerra mondiale. Il Capo del Corpo ha avuto modo in questi giorni di incontrare le autorità locali a Cagliari ed i rappresentanti delle istituzioni in regione esprimendo soddisfazione per l’ottima integrazione fra Enti, Corpi e Istituzioni in generale.

Il Capo del Corpo è poi intervenuto al convegno tenutosi sempre a Cagliari presso l’aula magna dell’Università di ingegneria e architettura sul tema del rapporto fra progettazione antincendio e tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio sottoposto a tutela. Infine si è recato presso la sede centrale del Comando di Sassari dove ha avuto modo di incontrare le autorità locali e il personale oltre ai rappresentanti sindacali locali. In tale occasione è stata inaugurata la nuova sala operativa ed è stata intitolata la sala ricreativa al vigile del fuoco Tonello Scanu, deceduto in servizio nel 2020 a causa di un incidente durante un intervento di soccorso. Come detto, la visita si è conclusa ad Alghero dove con i referenti del Reparto Volo, si è discusso delle possibilità di sviluppo delle attività dello stesso reparto.