Vigili del fuoco e carabinieri sono ancora impegnati in via Paradiso di Pastena per recuperare il corpo di un uomo di 42 anni, di cui era stata denunciata la scomparsa ieri sera.

Pare che l’uomo soffrisse di crisi epilettiche: il corpo privo di vita è stato ritrovato da un contadino.

https://www.anteprima24.it/regione/foto-recuperato-cadavere-contadino/