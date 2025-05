Domato l’incendio nell’area industriale di Rocca di Caprileone, si lavora per bonificare l’area

Spread the love

Una notte intera di lavoro non è stata sufficiente per domare l’incendio che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in un magazzino dell’area industriale di Rocca di Caprileone. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme solo in mattinata mentre proseguono gli interventi per la messa in sicurezza dell’area.

Sul posto le squadre di Milazzo, del Distaccamento Nord di Messina, una Autobotte pompa, una Autoscala, un Carro Aria del Comando di Messina. Le operazioni sono state coordinate da tre Funzionari. Lo smaltimento e la bonifica sono tuttora in corso, con l’intervento proseguito nella giornata odierna a cura delle squadre dei Distaccamenti di Patti e Sant’Agata di Militello.