Fiamme nella notte a San Severo e Lucera: quattro auto date alle fiamme e intervento dei vigili del fuoco

FOGGIA – Nella notte tra il 26 e il 27 maggio, la città di San Severo è stata teatro di un episodio inquietante: quattro veicoli sono stati dati alle fiamme, parcheggiati l’uno accanto all’altro lungo una strada della zona.

L’incendio ha causato preoccupazione tra i residenti e richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia.

Le auto, tutte posizionate in fila, sono state completamente avvolte dalle fiamme, rendendo necessario l’intervento tempestivo dei pompieri per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio delle autorità competenti.

Ma non è tutto: nello stesso periodo, i vigili del fuoco sono intervenuti anche in contrada Vaccarella, a Lucera, dove si è verificato uno sversamento abusivo di eco-balle, materiale utilizzato per il compostaggio o altri scopi ambientali.

Anche in questo caso, le operazioni di spegnimento hanno richiesto l’intervento degli uomini del comando provinciale di Foggia.

Le autorità stanno indagando sulle cause degli incendi e sull’origine dello sversamento abusivo, mentre la comunità si interroga sulle motivazioni di questi atti vandalici e ambientali.

Restano aperti i dubbi su eventuali collegamenti tra i due episodi o se si tratti di eventi isolati.