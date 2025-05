Germania – Un uomo cerca di recuperare un AirPod caduto e rimane incastrato sotto il bracciolo del sedile sul treno – pompieri costretti a tagliare il sedile

Spread the love

L’amore di un uomo per i suoi AirPods non conosceva limiti, e si è concluso con lui intrappolato su un treno. Quasi una dozzina di vigili del fuoco hanno dovuto salvare il passeggero dopo che, nel tentativo di recuperare il suo AirPod, il braccio era rimasto incastrato tra un bracciolo e un pannello del treno.

L’uomo ha costretto il treno diretto a Brunswick a rimanere fermo sulla banchina di Lehrte per 90 minuti mentre i vigili del fuoco lavoravano per segare il bracciolo, un portapacchi e altri sedili per liberarlo dalla sua “situazione”, ha dichiarato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Lehrte in un comunicato.

All’uomo è stato risparmiato qualsiasi imbarazzo da parte degli altri passeggeri che cercavano di filmarlo, poiché i vigili del fuoco avevano installato degli schermi intorno all’uomo. L’uomo è stato curato dai paramedici dopo essere stato liberato e aver recuperato il suo AirPod. Non è stato identificato.