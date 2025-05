Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Cima di Porlezza località Cini ore 12.00 –

In posto una squadra VVF di Menaggio che estraeva una persona dalla vettura. 4 coinvolti totali di cui un minore maschio di 10 anni, tre feriti in codice giallo

.

Il personale VF collaborava con il personale del 118 che era in posto con 2 ambulanze un automedica e 1 elicottero (che nn ha imbarcato nessuno). Strada chiusa in entrambe le direzioni. Carabinieri Porlezza per rilievi e viabilità.