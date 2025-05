Vigili del Fuoco è per sempre – Giacomino Ferrario e l’incendio domato dell’auto: «Il mio primo intervento da quando sono in pensione»

Spread the love

Lunedì vicino al centro sportivo di Marnate provvidenziale il suo intervento con il consigliere Vergani. Ferrario è il presidente provinciale dei vigili del fuoco in congedo: «Ho visto le fiamme e sono corso fuori, importante l’idrante a posto e tutto è andato bene»

Un vigile del fuoco è per sempre e sempre, ovvero ogni volta che c’è bisogno di aiutare. Lo diciamo a Giacomino Ferrario e sorride, ma riconosce che è proprio così, come dimostra il suo intervento accanto al consigliere comunale Luca Vergani ieri a Marnate, per spegnere un’auto in fiamme (LEGGI QUI). Per 37 anni in prima linea ogni giorno, ha tagliato il traguardo del meritato riposo nel 2007 e oggi guida l’associazione provinciale dei vigili del fuoco in congedo con entusiasmo.

Lunedì, ha avuto però il suo battesimo del fuoco da pensionato, conferma: «Sì, è la prima volta che mi capita di spegnere un incendio da quando sono andato in pensione. Ero a casa mia, sono uscito dal cane e ho visto l’auto in fiamme». È accorso per domare il rogo che stava divorando la macchina e si era esteso alla siepe. In quel momento passava appunto anche Vergani e insieme hanno eliminato ogni situazione di pericolo.

Fondamentale è stata anche la vicinanza dell’idrante fuori dal centro sportivo. E qui scatta il senso della prevenzione: dispositivo presente e soprattutto perfettamente funzionante. «Era utilizzabile e tutto è andato benissimo» ribadisce Giacomino Ferrario. Che anche questa volta ha compiuto il suo dovere ed è scivolato via, senza mettersi in mostra e senza dire il ruolo che ricopre: ma i suoi colleghi hanno voluto ringraziarlo, per questo e per il impegno per l’associazione, svelandolo.

