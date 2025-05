Brucia l’impianto di produzione di cippato di Eggersdorf

Spread the love

A Eggersdorf, nei pressi di Graz, è attualmente in corso un’importante operazione a cui hanno partecipato circa 100 vigili del fuoco: uno stabilimento per la produzione di cippato di legno ha preso fuoco. Ora i servizi di emergenza devono aprire il tetto per combattere l’incendio.

La causa dell’incendio nell’impianto di produzione di cippato di Eggersdorf non è ancora stata accertata. I vigili del fuoco sono stati allertati intorno alle ore 15:00: secondo il portavoce locale Herbert Buchgraber, attualmente sono in azione otto squadre di vigili del fuoco con 100 addetti alle emergenze.

Da lontano si potevano vedere dense nubi di fumo, come mostra una foto scattata dal pilota antigrandine Josef Mündler (vedi presentazione). Secondo Buchgraber, l’incendio è in gran parte sotto controllo, ma le braci continuano a divampare. Per questo motivo è necessario aprire il tetto della sala. Il silo adiacente deve essere raffreddato e la foresta dietro di esso deve essere protetta a tutti i costi.

