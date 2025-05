Fiamme in tutto il Salento: bruciano sterpaglie e canneti, tre roghi distruggono sette auto

Spread the love

LECCE – Notte di fuoco in provincia: numerosi incendi di sterpaglie e canneti, poi sette auto devastate dalle fiamme. I vigili del fuoco del comando provinciale e dei distaccamenti locali hanno lavorato incessantemente per domare i roghi divampati a Surano, Miggiano e Sannicola e che hanno interessato veicoli con danni anche a un’abitazione della zona.

Il personale di Maglie è intervenuto intorno a mezzanotte e mezzo in un autosalone di Surano, lungo la statale 275. Il fuoco, divampato per cause in fase di accertamento ma di sospetta natura dolosa, ha coinvolto una Renault Clio, un Ford Transit e una Volkswagen Caddy. Si tratta di veicoli usati, lasciati in vendita nella concessionaria. Sul luogo, per presenziare alle operazioni, sono giunti i militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia magliese.

Sono stati invece i pompieri di Tricase a raggiungere via Di Vittorio, a Miggiano, un quarto d’ora dopo. Qui, il rogo ha interessato altri due mezzi: una Citroen e un altro, non ancora riconosciuto, distrutti alle fiamme divampate per cause in fase di verifica. Entrambi sono intestati a un impresario funebre. Di certo c’è invece che l’incendio ha provocato danni anche alla facciata di un’abitazione, al contatore del gas e alla linea elettrica. I militari dell’Arma tricasini sono al lavoro per fare chiarezza su quanto accaduto.