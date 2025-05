Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

JESI (AN) – SOCCORSO PERSONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti in mattinata in via Tornabrocco per soccorrere un operaio che, durante le operazioni di carico e scarico, è stato travolto dall’automezzo. La squadra VVF ha liberato la persona utilizzando dei martinetti idraulici affidatola al personale del 118 per il successivo trasferimento in ospedale in eliambulanza. Sul posto la Polizia Locale.

——————————-

AN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – ALBERO PERICOLANTE – Intorno alle 15 i Vigili del fuoco del distaccamento rivierasco sono intervenuti in centro storico per una palma pericolante, alta circa 15 metri, che aveva alzato le radici alla base e che dal giardino di un’attività commerciale era sul punto di cadere coinvolgendo oltre che lo stesso giardino anche la via sottostante normalmente molto trafficata. Con l’ausilio di una piattaforma per i lavori in elevazione veniva tagliata controllando che i pezzi non danneggiassero le suppellettili stoccate nei pressi.

Dal Comando di Ascoli Piceno

——————————–

ANCONA – SOCCORSO A PERSONA – Questa mattina, intorno alle ore 09:50, i Vigili del fuoco sono intervenuti ad Ancona, in via Bernabei, per il recupero di due operai rimasti bloccati a circa 10 metri di altezza su un elevatore meccanico, mentre effettuavano lavori di manutenzione su un edificio.

La squadra della sede Centrale ha messo in sicurezza il mezzo ed ha provveduto al recupero degli operai mediante l’utilizzo dell’autoscala, riportandoli a terra in sicurezza.

Non si registrano feriti.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.

Dal Comando di Ancona