Lüdersburg: i vigili del fuoco spengono un’autopompa in fiamme

Spread the love

Giovedì mattina è scoppiato un incendio nel capannone delle attrezzature dei vigili del fuoco volontari a Lüdersburg (distretto di Lüneburg). Secondo i primi riscontri della polizia, l’incendio è scoppiato su un’autopompa.

All’inizio, i vigili del fuoco di Lüdersburg hanno dovuto assistere impotenti all’incendio del loro capannone, ha raccontato un portavoce dei vigili del fuoco alla NDR Niedersachsen. A causa del fumo, uomini e donne non potevano entrare nell’edificio senza indumenti protettivi. I vigili del fuoco circostanti hanno dovuto spegnere l’incendio nell’atrio. Si dice che circa 40 persone siano state coinvolte nelle operazioni di spegnimento dell’incendio.

Dopo aver spento l’incendio, un pompiere è riuscito a rimuovere l’autopompa dalla sala utilizzando un trattore. Secondo la portavoce, probabilmente non è più utilizzabile. Inoltre, gli indumenti operativi devono essere puliti e controllati. Secondo la polizia, poiché l’incendio è stato scoperto in anticipo, la sala non ha subito danni gravi. Gli investigatori stanno ora cercando di stabilire la causa dell’incendio. Secondo la polizia, inizialmente l’entità dei danni non era chiara.