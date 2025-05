Motociclista urta il guardrail, esce fuori strada e muore

Spread the love



Lotzorai Tragico incidente sulla Sp 56 al km 14 della strada che da Lotzorai porta a Talana. Un motociclista di nazionalità tedesca di 61 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri. La squadra 11 A dei vigili del fuoco del distaccamento di Tortoli è intervenuta intorno alle 15 ma per il centauro non c’è stato niente da fare. Ha urtato il gardrail ed è finito fuori strada. La squadra dei vigili del fuoco ha consegnato il motociclista alle cure del 118 e messo in sicurezza la zona.

Sul posto oltre ai carabinieri di Villagrande, un’unità di base del 118 e una Mike di Lanusei. La strada è ancora chiusa al traffico.

