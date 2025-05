Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2025 si sono tenute a Lodi giornate addestrative finalizzate al mantenimento delle abilità SAF (Speleo Alpine e Fluviali) del personale.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Comunicato Mantenimenti SAF Basico Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lodi Nei mesi di marzo, aprile e maggio 2025 si sono tenute a Lodi una serie di giornate addestrative finalizzate al mantenimento delle abilità SAF (Speleo Alpine e Fluviali) del personale.

Alle 5 giornate hanno partecipato 36 operatori che hanno avuto la possibilità di cimentarsi in manovre presso strutture di tipo industriali, quali la struttura di manutenzione stradale SS9 Ponte sul fiume Po di collegamento tra San Rocco al Porto e Piacenza, in merito alla quale si ringrazia per l’autorizzazione ricevuta la società ANAS Gruppo FS Italiane, e presso la Centrale Termoelettrica di Tavazzano Montanaso in merito alla quale si ringrazia per l’autorizzazione la Società EP Centrale Tavazzano Montanaso S.p.A..

Le manovre presso la Centrale termoelettrica EP si sono sviluppate prettamente sulla struttura che ospita le “trecanne”, al momento in fermata per manutenzione, le sessioni si sono suddivise in due manovre differenti ma analoghe per tipologia, la prima manovra consistente nella simulazione ed il recupero di un infortunato a 75 mt di altezza, il quale veniva imbarellato e calato sulla verticale con un sistema di variazione di assetto della barella, fino a raggiungere il primo piano utile situato a 25 mt di altezza; la seconda manovra consistente nel successivo trasporto al piano terra mediante la manovra di traslazione tipo teleferica per superare un ostacolo con l’ausilio di attrezzature complesse e fune guida.

Le giornate sono state efficaci e produttive sia per il personale SAF partecipante che per il personale aziendale responsabile della sicurezza con i quali sono stati valutati eventuali accorgimenti nel caso in cui venisse a crearsi un evento incidentale in quota,. Analoghe manovre sono state effettuate presso la struttura di manutenzione del ponte sul fiume Po, con manovre finalizzate ad intervenire su persone in pericolo non raggiungibili dall’ordinario dispositivo di soccorso.