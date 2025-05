Due incendi nella notte: interventi dei Vigili del Fuoco tra Villafranca e Castelnuovo Calcea

Spread the love

Notte di lavoro per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, intervenuti in due distinti episodi che, fortunatamente, non hanno coinvolto persone.

Il primo allarme è scattato attorno alle 5 del mattino a Villafranca, dove si è sviluppato un principio d’incendio di sterpaglie. Le fiamme sono state rapidamente domate dai pompieri, evitando danni maggiori.

Poco dopo, un secondo intervento è stato richiesto a Castelnuovo Calcea, in una zona residenziale. Le fiamme si sono propagate nel locale lavatrice di un’abitazione, situato nel seminterrato accanto al garage.

Un uomo si era preoccupato che l’incendio potesse coinvolgere anche la sua auto, ma per fortuna il rogo ha interessato solo l’ambiente adiacente.

In entrambi i casi non si registrano feriti, ma si è temuto per possibili danni più estesi.

