Fuochi d’artificio “sparati” nello stadio: uno finisce nella pineta e causa un incendio

GALLIPOLI – L’intervento tempestivo da parte di due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli ha consentito di domare sul nascere, ed evitare pericolose propagazioni, il principio di incendio che ha interessato un’area della pineta che insiste alle spalle dello stadio comunale nel quartiere gallipolino del Lido San Giovanni.

All’origine del rogo, che ha intaccato un albero e la vegetazione circostante, nell’area recintata di via Gandhi, nei pressi della tribuna ospiti dello stadio Antonio Bianco, potrebbe esserci stata proprio qualche imprudenza di qualcuno presente sulle gradinate dello stadio comunale, all’interno del quale, a quanto è dato sapere, in serata si stava svolgendo un torneo di giovanissimi calciatori.

Proprio dall’interno della struttura, secondo i primi riscontri, qualcuno avrebbe acceso e lanciato dei petardi o fuochi artificiali e alcuni dei quali sarebbero quindi finiti nell’area boscata causando l’incendio della vegetazione e intaccando anche un albero, causando una coltre biancastra di fumo che si è innalzata nella zona.

Si è trattato comunque di un principio di incendio che, dopo le prime fiammate, è stato subito contenuto e spento dall’intervento celere dei vigili del fuoco. Nessuna paura e nessun danno ulteriore e nemmeno nessuna conseguenza per le strutture ricreative della zona che non sono state minimamente interessate dagli effetti del rogo, prontamente domato. La situazione è rientrata in breve tempo alla normalità senza destare alcun allarmismo.