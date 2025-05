Spread the love

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in via Guicciardini, di fronte alla Cittadella, per un allarme incendio al terzo piano di uno stabile. I vigili del fuoco sono rientrati dopo le 17,30. Racconta un residente: “Abbiamo sentito un forte odore di fumo, così abbiamo allertato i vigili del fuoco”. Il fumo e le fiamme arrivavano dal terzo piano, pare da un fornello nell’appartamento di un’anziana.

