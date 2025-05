Incendio nella notte a Carmagnola: rogo devasta area demolizioni e intervengono i vigili del fuoco di Torino

Spread the love

L’incendio è scoppiato in piena notte, senza preavviso, come un lampo di fiamme che ha spezzato il silenzio. Intorno alla mezzanotte, nella città di Carmagnola, un violento incendio ha avvolto un’area di demolizione situata nella periferia urbana, trasformando il buio in un bagliore sinistro visibile a chilometri di distanza. Le cause sono ancora tutte da chiarire, ma la dinamica è chiara: le fiamme si sono propagate rapidamente, aggredendo rottami metallici, gomme, carcasse d’auto e residui oleosi, alimentate dal vento e da materiali altamente infiammabili.

A intervenire sono state diverse squadre dei Vigili del Fuoco di Torino, inviate sul posto in emergenza per contenere il fronte del fuoco e impedire che il rogo si estendesse alle strutture vicine. Un lavoro durissimo, a tratti pericoloso, durato diverse ore. Tra le priorità: impedire la propagazione delle fiamme, salvaguardare i mezzi accatastati e mettere in sicurezza serbatoi e bidoni potenzialmente esplosivi. I vigili hanno agito in assetto completo, tra fumo denso e visibilità azzerata, con l’ausilio di autobotti, naspi e attrezzature antincendio.

L’aria nella zona è diventata irrespirabile, intrisa di plastica bruciata e materiali chimici. Alcuni residenti nelle vicinanze hanno riferito di aver sentito scoppi e boati, svegliati di soprassalto da odori pungenti e luci intermittenti che tagliavano la notte. Non si registrano feriti, ma l’allerta è rimasta alta per tutto il tempo dell’intervento. L’area è stata isolata e transennata: i rilievi sono partiti già nelle prime ore dell’alba per stabilire le cause del rogo e verificare l’eventuale presenza di inneschi dolosi o cortocircuiti.

L’intervento ha evidenziato, ancora una volta, le criticità legate alla sicurezza nelle aree industriali dismesse o semiattive, spesso ricettacolo di materiali pericolosi non correttamente stoccati, e ha riaperto il dibattito locale sulla necessità di controlli più frequenti e di un piano straordinario di prevenzione incendi. Ora si attende la relazione tecnica dei pompieri e l’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Asti, competente per territorio.

La notte di Carmagnola non dimentica le fiamme. E le domande che lasciano dietro di sé.

