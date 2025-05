Notte di fuoco per i Vigili del Fuoco di Roma: tre incendi in poche ore in zone diverse della città

Spread the love

Tra le ore 2:00 e le ore 6:00 del mattino, tre diversi incendi hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco in varie zone di Roma.

Le squadre operative, supportate da autobotti e unità di supporto, sono intervenute per domare le fiamme e mettere in sicurezza le aree interessate. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta, ma i danni materiali sono ingenti. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Esplosione e incendio in un negozio a Casal Bruciato – Il primo intervento è avvenuto intorno alle ore 02:00 in via Giuseppe Donati, civico 99, nel quadrante est della città. La squadra 3/A del distaccamento Tuscolano I dei Vigili del Fuoco è stata chiamata per un incendio sviluppatosi all’interno di un’attività commerciale, preceduto da una violenta esplosione.

Le fiamme hanno provocato gravi danni non solo al locale in cui si è sviluppato il rogo, ma anche ai negozi vicini, con le vetrate infrante, e ad alcune autovetture parcheggiate nella zona limitrofa. Non risultano persone ferite. I Carabinieri sono intervenuti per svolgere le indagini e verificare l’origine dell’esplosione.

Otto auto distrutte dalle fiamme ad Acilia -Dieci minuti dopo il primo intervento, un secondo allarme è scattato in via di Saponara, all’incrocio con via di Acilia, nella periferia sud-ovest della Capitale. Questa volta è stata la squadra 13/A dei Vigili del Fuoco, con l’ausilio di un’autobotte, ad accorrere sul posto.

Le fiamme hanno coinvolto ben otto automobili parcheggiate lungo la strada, distruggendole completamente. L’incendio si è propagato anche agli edifici vicini, provocando danni alla facciata di una palazzina residenziale e a quella di una banca. Anche in questo caso, fortunatamente, non si segnalano persone coinvolte. I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti di competenza.

Incendio di rifiuti all’ex stabilimento Mira Lanza – Alle prime luci dell’alba, intorno alle ore 06:00, un terzo e complesso intervento ha coinvolto le squadre dei Vigili del Fuoco in via Luigi Pierantoni, al civico 7, nei pressi del Teatro India. Tre squadre operative e due autobotti sono entrate in azione per un vasto incendio sviluppatosi all’interno dell’ex stabilimento industriale della Miralanza.