Si schianta contro la volta della galleria in autostrada: camionista miracolosamente illeso

Alle prime luci dell’alba, quando la maggior parte della Toscana ancora dormiva, i Vigili del Fuoco del comando di Firenze, in particolare quelli del distaccamento di Barberino del Mugello, sono stati chiamati a intervenire per un incidente stradale verificatosi sull’Autostrada A1, nel tratto che attraversa il comune di Barberino del Mugello, precisamente al chilometro 256 in direzione sud. L’orario dell’allarme è stato le 04:45. Il silenzio della notte è stato interrotto dallo schianto di un mezzo pesante che ha perso il controllo e ha impattato violentemente contro il cordolo della volta della galleria Puliana, una delle numerose infrastrutture che attraversano il paesaggio collinare del Mugello. Il camion, per ragioni ancora da chiarire, ha terminato la sua corsa contro la parete interna della galleria, generando preoccupazione per la sicurezza stradale e per possibili danni strutturali alla stessa galleria.

Per fortuna, l’autista del veicolo è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo, evitando così conseguenze fisiche gravi. Tuttavia, le condizioni del mezzo richiedevano un intervento urgente: il camion, danneggiato dall’impatto, ha iniziato a perdere liquidi potenzialmente pericolosi per la circolazione e per l’ambiente.

Intervento rapido e coordinato dei Vigili del Fuoco – Giunti sul posto in tempi rapidissimi, i Vigili del Fuoco di Barberino del Mugello si sono subito occupati della messa in sicurezza dell’area. Il loro intervento si è concentrato principalmente sulla gestione della perdita di carburante e altri liquidi meccanici, che rischiavano di contaminare il fondo stradale e aumentare i rischi per gli altri veicoli in